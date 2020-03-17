Рада назначила Венедиктову генпрокурором
17 марта, 2020, 10:08
Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову генеральным прокурором
Такое решение было принято на внеочередном заседании Рады, передает Еспресо.TV .
"За" проголосовали 269 народных депутатов.
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- 5 марта Верховная Рада проголосовала за выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. "За" соответствующее постановление отдали свои голоса 263 народных избранника.
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16 марта президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить и.о. председателя Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову генеральным прокурором.
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