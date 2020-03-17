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Espreso.tvОбществоРада назначила Венедиктову генпрокурором

Рада назначила Венедиктову генпрокурором


фото: Facebook: Ирина Венедиктова
Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову генеральным прокурором

Такое решение было принято на внеочередном заседании Рады, передает Еспресо.TV .

"За" проголосовали 269 народных депутатов.

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  • 5 марта Верховная Рада проголосовала за выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. "За" соответствующее постановление отдали свои голоса 263 народных избранника.
  • 16 марта президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить и.о. председателя Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову генеральным прокурором.
     
     
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