10 фактов из жизни новой руководительницы ГБР Ирины Венедиктовой

27 декабря, 2019, 12:09

27 декабря президент Зеленский уволил с должности председателя ГБР Романа Трубу и назначил в.и.о. руководителя ведомства Ирину Венедиктову

Еспресо.TV предлагает десять фактов из жизни Ирины Венедиктовой, которая, очевидно, после проведения конкурса на должность станет новым директором Государственного бюро расследований.

1. 41 год. Родилась 21 сентября 1978 г. в Харькове.

2. Окончила Харьковский национальный университет внутренних дел. Прошла курс, посвященный международному коммерческому арбитражу в Chartered Institute of Arbitrators.

3. Доктор юридических наук, профессор. С 2005 года и до избрания в парламент была заведующим кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета ХНУ им. В.Н. Каразина.

4. Венедиктова подавала свою кандидатуру на должность судьи Верховного суда Украины. Но провалила участие в конкурсе, получив балл меньше минимально допустимого.

5. Является членом научно-консультативного совета Верховного Суда. Арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины. Имеет собственную научную школу, в которую входят кандидаты юридических наук, под руководством Венедиктовой защитили диссертационные работы. Ранее была советником в ряде юридических фирм.

6. Во время президентской кампании 2019 г. она заявила, что все вакансии в судах будут быстро и качественно заполнены. Также Ирина Венедиктова обещала, что будет перезагружена Высшая квалификационная комиссия судей, а кандидаты будут проходить отбор на профессионализм и добродетель.

7. Во время президентской гонки Венедиктова представляла Зеленского в качестве кандидата в президенты во время поездки представителей штабов в Брюссель. Именно тогда Ирина в своем выступлении заявляла об отсутствии в Украине закона о референдуме с 2012 года, хотя он действовал до 2018 года и намерен установить в стране "прямое народовластие", понятие которого противоречит Конституции, поскольку предусматривает утверждение норм права без согласия Верховной Рады.

8. На досрочных выборах в Верховную Раду 2019 была избрана в парламент по списку партии "Слуга народа" (№3). С 29 августа 2019 г. - председатель парламентского комитета по правовой политике.

9. Вице-президент Фонда медицинского права и биоэтики. Вице-президент Всеукраинской ассоциации косметологов и аромологов.

10. Муж Денис Колесник - сотрудник киберполиции. В своей декларации он не указал машину, которую задекларировала его жена. Супруги воспитывают сына Даниила и дочь Аделину.