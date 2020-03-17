"Маска сама по себе не спасает, но уменьшает вероятность распространения вируса", - Линчевский

17 марта, 2020, 21:19

Экс-замминистра здравоохранения Александр Линчевский рассказал, что масочный режим целесообразен, ведь маска уменьшает вероятность быстрого распространения коронавируса

Об этом он сообщил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы", передает Еспресо.TV

"Чисто теоретически эти маски не дают гарантии по защите от вируса. Но если посмотреть на рекомендациии ВОЗ, то там в рекомендации четко говорится, что маска сама по себе не спасает, но маска уменьшает вероятность распространения вируса. Прежде всего маска уменьшает распространение вируса от уже инфицированного человека, который даже может не знать, что он инфицирован", - сказал Линчевский.

Линчевский отметил, что масочный режим нужен и целесообразен при пандемии коронавируса.

"Действительно, масочный режим нужен. Я понимаю теоретиков, которые будут говорить, что маска не гарантирует, пропускает. Но маска задерживает капельки слюны, капельки мокроты и тем самым уменьшает вероятность. Поэтому, когда вы приходите к нам в клинику, поликлиннику, больницы, то мы рекомендуем надевать маски. мы не можем сегодня знать, кто инфицирован, кто нет, поэтому масочный режим целесообразен ", - сказал Линчевский.