 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Маска сама по себе не спасает, но уменьшает вероятность распространения вируса", - Линчевский

"Маска сама по себе не спасает, но уменьшает вероятность распространения вируса", - Линчевский


фото: Facebook Лінчевського
Экс-замминистра здравоохранения Александр Линчевский рассказал, что масочный режим целесообразен, ведь маска уменьшает вероятность быстрого распространения коронавируса
Об этом он сообщил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы", передает Еспресо.TV .
 
"Чисто теоретически эти маски не дают гарантии по защите от вируса. Но если посмотреть на рекомендациии ВОЗ, то там в рекомендации четко говорится, что маска сама по себе не спасает, но маска уменьшает вероятность распространения вируса. Прежде всего маска уменьшает распространение вируса от уже инфицированного человека, который даже может не знать, что он инфицирован", - сказал Линчевский.
 
Линчевский отметил, что масочный режим нужен и целесообразен при пандемии коронавируса.
 
"Действительно, масочный режим нужен. Я понимаю теоретиков, которые будут говорить, что маска не гарантирует, пропускает. Но маска задерживает капельки слюны, капельки мокроты и тем самым уменьшает вероятность. Поэтому, когда вы приходите к нам в клинику, поликлиннику, больницы, то мы рекомендуем надевать маски. мы не можем сегодня знать, кто инфицирован, кто нет, поэтому масочный режим целесообразен ", - сказал Линчевский.
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 марта, 2020 вторник

больше новостей

17 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать