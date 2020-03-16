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Espreso.tvОбществоОграничение передвижения между Киевом и другими городами носит рекомендательный характер, - КГГА

Ограничение передвижения между Киевом и другими городами носит рекомендательный характер, - КГГА


фото: bigkiev
Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что ограничения передвижения людей между Киевом и между другими городами Украины имеют исключительно рекомендательный характер
Об этом он заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.
 
"Комиссия в части закрытия на въезд или выезд таких решений не принимала. Вопрос отмены маршрутов, поездов - это вопрос к Кабмину, которые должны урегулировать или нормировать перевозки пассажиров между городами", - сообщил Поворозник.
 
Поворозник также отметил, что ограничения передвижения людей между городом Киевом и другими населенными пунктами имеют исключительно рекомендательный характер.
 
"Что касается ограничения передвижения людей между Киевом и другими населенными пунктами и другими общественными местами без крайней необходимости имеет виклюно, пока, рекомендательный характер", - сказал Поворозник.
  • Напомним, с 17 марта в Киеве закроют все торговые и развлекательные заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС
  • Министр здравоохранения Илья Емец заявил о необходимости закрыть заведения общественного питания, ТРЦ и ограничить передвижение внутри страны.
  • Городской глава Львова Андрей Садовый заявил, что с 16 марта в городе закрываются все заведения торговли , кроме продуктовых магазинов и аптек.
  • Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о приостановке работы в городе всех заведений питания, спортивных, развлекательных и торговых заведений, кроме аптек и продуктовых магазинов.
  • В Ивано-Франковске в понедельник, 16 марта, объявили о закрытии всех заведений общественного питания, ТРЦ и магазинов, кроме продуктовых и аптек, в связи с карантином в Украине из-за коронавируса.
 
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