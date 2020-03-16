Ограничение передвижения между Киевом и другими городами носит рекомендательный характер, - КГГА

16 марта, 2020, 15:20

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что ограничения передвижения людей между Киевом и между другими городами Украины имеют исключительно рекомендательный характер

Об этом он заявил на брифинге, передает Еспресо.TV

"Комиссия в части закрытия на въезд или выезд таких решений не принимала. Вопрос отмены маршрутов, поездов - это вопрос к Кабмину, которые должны урегулировать или нормировать перевозки пассажиров между городами", - сообщил Поворозник.

Поворозник также отметил, что ограничения передвижения людей между городом Киевом и другими населенными пунктами имеют исключительно рекомендательный характер.

"Что касается ограничения передвижения людей между Киевом и другими населенными пунктами и другими общественными местами без крайней необходимости имеет виклюно, пока, рекомендательный характер", - сказал Поворозник.