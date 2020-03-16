Ограничение передвижения между Киевом и другими городами носит рекомендательный характер, - КГГА
16 марта, 2020, 15:20
Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что ограничения передвижения людей между Киевом и между другими городами Украины имеют исключительно рекомендательный характер
Об этом он заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Комиссия в части закрытия на въезд или выезд таких решений не принимала. Вопрос отмены маршрутов, поездов - это вопрос к Кабмину, которые должны урегулировать или нормировать перевозки пассажиров между городами", - сообщил Поворозник.
Поворозник также отметил, что ограничения передвижения людей между городом Киевом и другими населенными пунктами имеют исключительно рекомендательный характер.
"Что касается ограничения передвижения людей между Киевом и другими населенными пунктами и другими общественными местами без крайней необходимости имеет виклюно, пока, рекомендательный характер", - сказал Поворозник.
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