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Espreso.tvОбществоВ столичный транспорт не пустят без масок, - КГГА

В столичный транспорт не пустят без масок, - КГГА


фото: reuters
С 18 марта в наземный транспорт столицы будут пускать только людей в масках и не более 10 человек одновременно

Об этом сообщил на брифинге первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает Еспресо.TV.

"Напоминаю также, что принято решение о перевозке не более 10 человек в городском электрическом и автомобильном транспорте. Контролировать это будет санитарная служба и Национальная полиция. С завтрашнего дня допуск в пассажирскй транспорт будет исключительно в масках. Пассажир, не имеющий маски, не будет допускаться к перевозке", - заявил Поворозник.

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По его словам, КП "Киевпастранс" и частные перевозчики будут работать в штатном режиме, увеличивать количество автобусов или троллейбусов не будут.

Он также добавил, что на время карантина запретят работу продуктовых ярмарок и рынков в Киеве.

16 марта в КГГА отметили, что ограничение передвижения между Киевом и другими городами имеет рекомендательный характер

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