Чемпион мира по футболу заразился коронавирусом

17 марта, 2020, 20:47

У полузащитника сборной Франции и туринского "Ювентуса" Блеза Матьюди выявлен коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Полузащитник "Ювентуса" сдал положительный тест на коронавирус. Начиная с 11 марта Матьюди находится дома на добровольной самоизоляции и не демонстрирует никаких симптомов вирусной инфекции.

В текущем сезоне 32-летний хавбек провел 31 матч, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. В 2018 году стал чемпионом мира в составе сборной Франции.