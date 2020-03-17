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Espreso.tvСпортЧемпион мира по футболу заразился коронавирусом

Чемпион мира по футболу заразился коронавирусом


фото: Reuters
У полузащитника сборной Франции и туринского "Ювентуса" Блеза Матьюди выявлен коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Полузащитник "Ювентуса" сдал положительный тест на коронавирус. Начиная с 11 марта Матьюди находится дома на добровольной самоизоляции и не демонстрирует никаких симптомов вирусной инфекции.

В текущем сезоне 32-летний хавбек провел 31 матч, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. В 2018 году стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

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