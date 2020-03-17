Чемпион мира по футболу заразился коронавирусом
17 марта, 2020, 20:47
У полузащитника сборной Франции и туринского "Ювентуса" Блеза Матьюди выявлен коронавирус
Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Полузащитник "Ювентуса" сдал положительный тест на коронавирус. Начиная с 11 марта Матьюди находится дома на добровольной самоизоляции и не демонстрирует никаких симптомов вирусной инфекции.
В текущем сезоне 32-летний хавбек провел 31 матч, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. В 2018 году стал чемпионом мира в составе сборной Франции.
- 12 марта у защитника итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани диагностировали коронавирус.
- 17 марта бывший премьер-министр Италии и владелец "Милана" Сильвио Берлускони пожертвовал 10 млн евро на борьбу с коронавирусом.
- Напомним, 17 марта УЕФА принял решение перенести финальную часть чемпионата Европы по футболу на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
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