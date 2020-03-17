17 марта, 2020, 18:36

Бывший премьер-министр Италии и владелец "Милана" Сильвио Берлускони пожертвовал 10 млн евро на борьбу с коронавирусом

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Эти деньги могут быть потрачены для обустройства отделений интенсивной терапии или для иных нужд, связанных с предотвращением распространения коронавируса.

83-летний Сильвио Берлускони трижды был премьер-министром Италии (1994-1995 гг, 2001-2006 гг, 2008-2011 гг), а также владельцем "Милана" с 1986 по 2017 год. Этот период стал самым успешным в истории клуба. Весной 2017 года итальянец продал "Милан" китайским инвесторам, и приобрел скромную "Монцу", которая выступает в Серии С.

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По последним данным в Италии более 28 тыс. больных коронавирусом. Это второй показатель в мире и первый в Европе.