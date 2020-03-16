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Espreso.tvОбществоВерховная Рада не пойдет на карантин, - Кравчук

Верховная Рада не пойдет на карантин, - Кравчук

Народный депутат Украины, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что Верховная Рада не пойдет на карантин и продолжит работу в сессионном зале

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Фракция встретилась с президентом. Говорили откровенно и временами эмоционально. В итоге практически единодушно согласились с позицией главы государства. Верховная Рада должна работать. Мы не можем себе позволить идти на карантин и не работать в сессионном зале", - написала депутат.

Она добавила, что Украина стоит перед вызовами. Коронавирус "бьет не только по здоровью, но и по экономике, по государственным институтам, по благосостоянию и повседневной жизни людей".

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"В такой ситуации народные избранники - если они действительно народные - не могут позволить себе отсиживаться, прячась за процедурами и нормами. Это тот самый момент, когда власть должна показать свою сплоченность и решимость в борьбе с глобальным бедствием ...", - отметила Кравчук .

  • Напомним, Зеленский не исключает введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса.
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