Верховная Рада не пойдет на карантин, - Кравчук

16 марта, 2020, 23:17

Народный депутат Украины, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что Верховная Рада не пойдет на карантин и продолжит работу в сессионном зале

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Фракция встретилась с президентом. Говорили откровенно и временами эмоционально. В итоге практически единодушно согласились с позицией главы государства. Верховная Рада должна работать. Мы не можем себе позволить идти на карантин и не работать в сессионном зале", - написала депутат.

Она добавила, что Украина стоит перед вызовами. Коронавирус "бьет не только по здоровью, но и по экономике, по государственным институтам, по благосостоянию и повседневной жизни людей".

Читайте также: Зеленский призвал правительство усилить карантин. СПИСОК ограничительных мер.

"В такой ситуации народные избранники - если они действительно народные - не могут позволить себе отсиживаться, прячась за процедурами и нормами. Это тот самый момент, когда власть должна показать свою сплоченность и решимость в борьбе с глобальным бедствием ...", - отметила Кравчук .