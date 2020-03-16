В Киеве будут штрафовать продавцов без масок
Об этом сообщил на брифинге начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает Еспресо.TV.
По словам Рубана, продавцы в продуктовых магазинах должны носить маски или находиться по специальным экраном.
Комментируя по просьбе журналиста, почему продавцы в продуктовых магазинах не носят масок, Рубан подчеркнул, что в магазинах ознакомлены с требованиями Госпродпотребслужбы защитить сотрудников. Для этого они должны или носить маски, или установить экраны между продавцами и покупателями. Также введен повышенный режим дезинфекции, запрещено реализовывать товары в открытом виде.
"Кто не будет соблюдать эти требования, - будет штрафоваться", - сообщил он.
По его словам, сегодня 70 инспекторов Госпродпотребслужбы проводят проверку. Рубан призвал сообщать по номеру 15-51 о случаях, когда персонал не соблюдает требования.
Говоря о продукции на открытых рынках, Рубан отметил, что на открытом воздухе минимальный риск заражения, и рынки будут работать, поскольку это "продовольственная безопасность Киева".
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