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Espreso.tvОбществоВ Киеве будут штрафовать продавцов без масок

В Киеве будут штрафовать продавцов без масок


фото: reuters
70 инспекторов Госпродпотребслужбы проверяют заведения торговли в городе Киев на соблюдении карантина

Об этом сообщил на брифинге начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает Еспресо.TV.

По словам Рубана, продавцы в продуктовых магазинах должны носить маски или находиться по специальным экраном.

Комментируя по просьбе журналиста, почему продавцы в продуктовых магазинах не носят масок, Рубан подчеркнул, что в магазинах ознакомлены с требованиями Госпродпотребслужбы защитить сотрудников. Для этого они должны или носить маски, или установить экраны между продавцами и покупателями. Также введен повышенный режим дезинфекции, запрещено реализовывать товары в открытом виде.

"Кто не будет соблюдать эти требования, - будет штрафоваться", - сообщил он.

По его словам, сегодня 70 инспекторов Госпродпотребслужбы  проводят проверку. Рубан призвал сообщать по номеру 15-51 о случаях, когда персонал не соблюдает требования.

Говоря о продукции на открытых рынках, Рубан отметил, что на открытом воздухе минимальный риск заражения, и рынки будут работать, поскольку это "продовольственная безопасность Киева".

  • Напомним, с 17 марта в Киеве закроют все торговые и развлекательные заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС
  • Министр здравоохранения Илья Емец заявил о необходимости закрыть заведения общественного питания, ТРЦ и ограничить передвижение внутри страны.
  • Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что ограничения передвижения людей между Киевом и между другими городами Украины имеют исключительно рекомендательный характер
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