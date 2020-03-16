В Киеве будут штрафовать продавцов без масок

16 марта, 2020, 16:42

70 инспекторов Госпродпотребслужбы проверяют заведения торговли в городе Киев на соблюдении карантина

Об этом сообщил на брифинге начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает Еспресо.TV.

По словам Рубана, продавцы в продуктовых магазинах должны носить маски или находиться по специальным экраном.

Комментируя по просьбе журналиста, почему продавцы в продуктовых магазинах не носят масок, Рубан подчеркнул, что в магазинах ознакомлены с требованиями Госпродпотребслужбы защитить сотрудников. Для этого они должны или носить маски, или установить экраны между продавцами и покупателями. Также введен повышенный режим дезинфекции, запрещено реализовывать товары в открытом виде.

"Кто не будет соблюдать эти требования, - будет штрафоваться", - сообщил он.

По его словам, сегодня 70 инспекторов Госпродпотребслужбы проводят проверку. Рубан призвал сообщать по номеру 15-51 о случаях, когда персонал не соблюдает требования.

Говоря о продукции на открытых рынках, Рубан отметил, что на открытом воздухе минимальный риск заражения, и рынки будут работать, поскольку это "продовольственная безопасность Киева".