В Черновицкой области мужчину накажут за фейковые сообщения о коронавирусе

16 марта, 2020, 15:09

Полиция составила административный протокол в отношении жителя Глыбоцкого района Черновицкой области за то, что тот разместил в сети ложную информацию о ситуации относительно пандемии коронавируса COVID-19

Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции Черновицкой области.

"Во время мониторинга сети Интернет сотрудники Голубицкого отделения полиции обратили внимание на сообщение 38-летнего жителя района в одной из социальных сетей. На своей странице мужчина распространил недостоверную информацию о количестве в Украине случаев заболевания COVID-19, в том числе и с летальным исходом ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия могли ввести граждан в заблуждение и вызвать панику среди населения.

Отмечается, что полиция составила в отношении нарушителя административный протокол о правонарушении.

"Полиция составила в отношении нарушителя административный протокол по признакам статьи 173-1 (Распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит наказание в виде наложения штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца со отчислением двадцати процентов заработка ", - отмечается в сообщении.