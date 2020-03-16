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Espreso.tvОбществоВ Черновицкой области мужчину накажут за фейковые сообщения о коронавирусе

В Черновицкой области мужчину накажут за фейковые сообщения о коронавирусе

Полиция составила административный протокол в отношении жителя Глыбоцкого района Черновицкой области за то, что тот разместил в сети ложную информацию о ситуации относительно пандемии коронавируса COVID-19
Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции Черновицкой области.
 
"Во время мониторинга сети Интернет сотрудники Голубицкого отделения полиции обратили внимание на сообщение 38-летнего жителя района в одной из социальных сетей. На своей странице мужчина распространил недостоверную информацию о количестве в Украине случаев заболевания COVID-19, в том числе и с летальным исходом ", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что такие действия могли ввести граждан в заблуждение и вызвать панику среди населения.
 
Отмечается, что полиция составила в отношении нарушителя административный протокол о правонарушении.
 
"Полиция составила в отношении нарушителя административный протокол по признакам статьи 173-1 (Распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит наказание в виде наложения штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца со отчислением двадцати процентов заработка ", - отмечается в сообщении.
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