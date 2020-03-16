Коронавирус: надо разрешить отсрочку уплаты коммунальных платежей, - Цимбалюк

16 марта, 2020, 19:04

Об этом он рассказал в эфире программы "Вечер с Мирославой Барчук", передает Еспресо.TV.

"Мы говорили о том, что завтра надо принять решение о получении людьми субсидий об отсрочке уплаты коммунальных платежей и не было никакой пени. Чтобы люди не ходили в Ощадбанки и не платили эти коммунальные платежи. Мы хотим, чтобы завтра это было законодательно. И действительно, усиление уголовной ответственности за невыполнение карантинных мероприятий имеет две стороны. Как по мне, надо сначала создать все условия, чтобы исполнительная власть была дисциплинирована. Потому что только завтра СНБО пригласит руководителей облгосадминистраций на первое совещание по этому поводу ", - сказал Цимбалюк.

По его словам, уголовная ответственность должна касаться чиновников на местах, потому что нынешняя власть не создала вертикали, даже не назначила руководителей РГА. Цимбалюк добавил, что 17 марта состоится разговор с правительством, где будут подписывать инициативы.

"Я работаю в комитете, и сегодня будет продолжение поздно вечером , чтобы наработать такие законопроекты, чтобы завтра их принять. И усилить уголовную ответственность в отношении тех и чиновников и бизнеса, которые будут злоупотреблять и наживаться на этом", - отметил Цимбалюк.