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Espreso.tvОбществоСНБО соберется на заседание 17 марта: будут обсуждать чрезвычайное положение, - СМИ

СНБО соберется на заседание 17 марта: будут обсуждать чрезвычайное положение, - СМИ

По информации СМИ, 17 марта состоится экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, где будут обсуждать введение режима чрезвычайного положения

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на источник в правительстве.

По информации источника "Зеркала недели", 16 марта состоялось расширенное совещание по коронавирусу и связанных с пандемией разноаспектных задач, возникающих в связи с карантинными мероприятиями. Совещание проходило под руководством президента Владимира Зеленского. Основными докладчиками были премьер-министр Денис Шмыгаль и секретарь СНБО Алексей Данилов. В заседании принимали участие руководители ОГА со всей страны.

По данным источников, основным вопросом рассмотрения завтрашнего СНБО будет дискуссия о введении в Украине чрезвычайного положения, что требует дальнейшего утверждения Верховной Радой.

  • Напомним, 13 марта нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко сообщил о возможности введения в Украине чрезвычайного положения из-за коронавируса
  • С 12 марта по всей Украине действует режим карантин в

 

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