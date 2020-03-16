Коронавирус: Львов переходит на онлайн-режим, - Борковский

16 марта, 2020, 17:05

Журналист Антон Борковский рассказал о мерах безопасности в борьбе с распространением коронавируса во Львове

Об этом он сообщил в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко", передает Еспресо.TV.

"Уже началась большая коронавирусная подготовка. Не закрыли все, что могли закрыть, но уже завтра будут закрывать непродовольственные магазины, салоны по обслуживанию граждан, парикмахерские, салоны красоты. Будут ограничивать въезд пригородного транспорта, в частности маршруток во Львов. Город переходит на так называемый онлайн-режим. Это касается не только тех или иных структур, но и частников. Львовяне относятся с пониманием к проблеме и пытаются всячески запастись всеми возможными средствами. Во Львове ходит слух, что в городе вирус уже есть. Планируется пересмотреть имеющийся график работы транспорта. Людей стало меньше в центре и в целом по городу. Продолжаются мероприятия дезинфекции тех или иных транспортных средств. Люди активно дезинфицируют и моют руки. Люди активно и дисциплинированно используют все средства. Людей в масках мало, но встречаются единицы, которые пытаются выходить чуть ли не в "химзащите", - сказал Борковский.

Напомним, министр здравоохранения Илья Емец заявил о необходимости закрыть заведения общественного питания, ТРЦ и ограничить передвижение внутри страны.