В УЕФА придумали как доиграть Лигу чемпионов в условиях пандемии
Об этом со ссылкой на AS сообщает "24".
По плану четыре лучшие команды сыграют в полуфиналах один матч и финал в ранее определенных местах в течение четырех дней. Матчи Лиги чемпионов должны состояться в Стамбуле (Турция), а Лиги Европы - в Гданьске (Польша).
Целью такого плана является уменьшение количества матчей в еврокубках, что открыло бы больше окон в календаре, чтобы завершить национальные чемпионаты, которые приостановили во многих странах Европы.
В 1/8 финала Лиги чемпионов должны состояться еще четыре ответных матча, которые были перенесены из-за коронавируса.
Проект будет вынесен на голосование 17 марта, на заседании, которое состоится с представителями 55 ассоциаций УЕФА в режиме видеоконференции.
Секретарь соревнований УЕФА Джорджио Маркетти считает такой формат наиболее оптимальным, учитывая то, что сейчас никто не знает, когда удастся преодолеть эпидемию коронавируса.
- 12 марта руководители ведущих европейских футбольных лиг обратились в УЕФА с просьбой перенести Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.
- Также УЕФА заявил, что рассмотрит вопрос о переносе Евро-2020 и судьбу матчей континентальных клубных турниров 17 марта.
- 13 марта УЕФА перенес все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок.
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