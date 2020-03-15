В УЕФА придумали как доиграть Лигу чемпионов в условиях пандемии

15 марта, 2020, 17:55

УЕФА хочет провести решающие стадии еврокубковых турниров в формате "Финала четырех"

Об этом со ссылкой на AS сообщает "24".

По плану четыре лучшие команды сыграют в полуфиналах один матч и финал в ранее определенных местах в течение четырех дней. Матчи Лиги чемпионов должны состояться в Стамбуле (Турция), а Лиги Европы - в Гданьске (Польша).

Целью такого плана является уменьшение количества матчей в еврокубках, что открыло бы больше окон в календаре, чтобы завершить национальные чемпионаты, которые приостановили во многих странах Европы.

В 1/8 финала Лиги чемпионов должны состояться еще четыре ответных матча, которые были перенесены из-за коронавируса.

Проект будет вынесен на голосование 17 марта, на заседании, которое состоится с представителями 55 ассоциаций УЕФА в режиме видеоконференции.

Секретарь соревнований УЕФА Джорджио Маркетти считает такой формат наиболее оптимальным, учитывая то, что сейчас никто не знает, когда удастся преодолеть эпидемию коронавируса.