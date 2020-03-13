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Espreso.tvСпортУЕФА отменил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за пандемии коронавируса

УЕФА отменил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за пандемии коронавируса


фото: Getty Images
Союз европейских футбольных ассоциаций перенес все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Все матчи Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и юношеской Лиги УЕФА, которые должны были состояться на следующей неделе, перенесены на неопределенный срок.

Дальнейшие решения о том, когда состоятся эти матчи, будут сообщены позже.

Вчера УЕФА пригласил представителей 55 ассоциаций вместе с правлениями Европейской клубной ассоциации и Европейских лиг и представителем FIFPro на встречу с видеоконференцией во вторник, 17 марта, для обсуждения реакции европейского футбола на вспышку коронавируса.

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