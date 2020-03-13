УЕФА отменил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за пандемии коронавируса
13 марта, 2020, 12:20
Союз европейских футбольных ассоциаций перенес все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
Все матчи Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и юношеской Лиги УЕФА, которые должны были состояться на следующей неделе, перенесены на неопределенный срок.
Дальнейшие решения о том, когда состоятся эти матчи, будут сообщены позже.
Вчера УЕФА пригласил представителей 55 ассоциаций вместе с правлениями Европейской клубной ассоциации и Европейских лиг и представителем FIFPro на встречу с видеоконференцией во вторник, 17 марта, для обсуждения реакции европейского футбола на вспышку коронавируса.
- Ранее ожидалось, что УЕФА 12 марта объявит о приостановлении розыгрыша Лиги чемпионов из-за пандемии коронавируса.
- 12 марта руководители ведущих европейских футбольных лиг обратились в УЕФА с просьбой перенести Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.
- Кроме этого, 12 марта испанский Ла Лига приняла решение приостановить на две недели чемпионат страны по футболу из-за коронавируса.
- Также УЕФА заявил, что рассмотрит вопрос о переносе Евро-2020 и матчей континентальных клубных турниров 17 марта.
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