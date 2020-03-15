В храмах просят не целовать икон и не обниматься
Священникам и прихожанам рекомендуют меньше целоваться во время приветствия, а также воздержаться от целования икон, передает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт ПЦУ.
"На время пандемии, особенно при наличии повышенной опасности в конкретных местностях, достаточным проявлением уважения к святыням (креста, икон, святых мощей) может быть поклонения / поклон перед ними, без целования. Указанное также может применяться к личным приветствиям и проявлениям уважения между членами Церкви, в частности между священнослужителями и мирянами при подаче благословение ", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в церквях советуют использовать средства дезинфекции, в том числе для поддержания чистоты икон и других святынь; временно не переносить святыни из мест их постоянного хранения, использовать для запивания после принятия причастия одноразовых стаканов или потребления только антидора (специальный хлеб для богослужения - ред.).
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При этом ПЦУ не видит необходимости ограничивать количество регулярных богослужений. В церкви отметили, что на следующей неделе состоится заседание Священного синода ПЦУ, по итогам которого будет опубликован общецерковный документ по затронутым выше вопросам.
- Напомним, епископ Пимен (УПЦ МП) из Ривного отказался молиться за здоровье украинцев совместно с ПЦУ и протестантами.
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