В храмах просят не целовать икон и не обниматься

15 марта, 2020, 14:48

Православная церковь Украины ввела в своих храмах ограничительные меры из-за мирового пандемии коронавируса COVID-2019

Священникам и прихожанам рекомендуют меньше целоваться во время приветствия, а также воздержаться от целования икон, передает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт ПЦУ.

"На время пандемии, особенно при наличии повышенной опасности в конкретных местностях, достаточным проявлением уважения к святыням (креста, икон, святых мощей) может быть поклонения / поклон перед ними, без целования. Указанное также может применяться к личным приветствиям и проявлениям уважения между членами Церкви, в частности между священнослужителями и мирянами при подаче благословение ", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в церквях советуют использовать средства дезинфекции, в том числе для поддержания чистоты икон и других святынь; временно не переносить святыни из мест их постоянного хранения, использовать для запивания после принятия причастия одноразовых стаканов или потребления только антидора (специальный хлеб для богослужения - ред.).

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При этом ПЦУ не видит необходимости ограничивать количество регулярных богослужений. В церкви отметили, что на следующей неделе состоится заседание Священного синода ПЦУ, по итогам которого будет опубликован общецерковный документ по затронутым выше вопросам.