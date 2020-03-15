МЗ будет рассылать SMS на тему коронавируса
15 марта, 2020, 08:51
Министерство здравоохранения Украины будет информировать украинцев о мерах борьбы с коронавирусом с помощью смс-сообщений
Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабмина в субботу, 14 марта 2020 года, передает со ссылкой на пресс-службу ведомства Еспресо.TV.
Министр здравоохранения Илья Емец отметил, что это будут короткие и четкие инструкции. В них прописывать правила личной гигиены и последние рекомендации для борьбы с коронавирусом, в зависимости от характера его распространения в Украине.
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Техническое выполнение этого решения премьер-министр Денис Шмыгаль возложил на Министерство цифровой трансформации и Министерство инфраструктуры Украины, которые проведут переговоры с операторами мобильных сетей.
- Напомним, Минздрав просит граждан не выходить из дому без необходимости. Особенно это предостережение касается пожилых людей.
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