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Espreso.tvОбществоМЗ будет рассылать SMS на тему коронавируса

МЗ будет рассылать SMS на тему коронавируса


фото: mobilemarketingwatch.com
Министерство здравоохранения Украины будет информировать украинцев о мерах борьбы с коронавирусом с помощью смс-сообщений

Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабмина в субботу, 14 марта 2020 года, передает со ссылкой на пресс-службу ведомства Еспресо.TV.

Министр здравоохранения Илья Емец отметил, что это будут короткие и четкие инструкции. В них прописывать правила личной гигиены и последние рекомендации для борьбы с коронавирусом, в зависимости от характера его распространения в Украине.

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Техническое выполнение этого решения премьер-министр Денис Шмыгаль возложил на Министерство цифровой трансформации и Министерство инфраструктуры Украины, которые проведут переговоры с операторами мобильных сетей.

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