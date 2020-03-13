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Espreso.tvОбществоЗеленский ввел Венедиктову, Тарана и Уманского в состав СНБО

Зеленский ввел Венедиктову, Тарана и Уманского в состав СНБО


фото: president.gov.ua
Нового министра обороны Андрея Тарана, главу Минфина Игоря Уманского и и.о. директора ГБР Ирину Венедиктову включили в состав СНБО

Об этом говорится в указе президента Украины.

Президент Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны, введя временно исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову, министра обороны Андрея Тарана, министра финансов Игоря Уманского.

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Вместе с ними, Зеленский ввел в СНБО министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко.

Согласно указу президента, из состава совета вывели Алексея Гончарука, Андрея Загороднюка, Оксану Маркарову, Руслана Рябошапку.

  • Напомним, СНБО представила 8 правил для предотвращения заражения коронавирусом
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