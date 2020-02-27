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Espreso.tvОбществоКоронавирус: СНБО представил 8 правил для предотвращения заражения. ВИДЕО

Коронавирус: СНБО представил 8 правил для предотвращения заражения. ВИДЕО

Совет национальной безопасности и обороны представил главные правила, которых следует придерживаться для предотвращения заражения коронавирусом

Об этом сообщает пресс-служба совета.

СНБО опубликовала список из восьми правил, следуя которым можно обезопасить себя от заражения коронавирусом:

  1. Мойте руки со средствами дезинфекции. Необходимо мыть руки с мылом в течение минимум 20 секунд или со средством дезинфекции, содержащим 60% спирта.
  2. Избегайте близких контактов. Соблюдайте дистанцию не менее двух метров от человека, который кашляет, чихает, имеет повышенную температуру.
  3. Не прикасайтесь руками к глазам, носу, рту.
  4. Кашляйте / чихайте на внутреннюю часть локтя.
  5. Не употребляйте антибиотики или противовирусные препараты, поскольку пока нет научного подтверждения, что они предотвращают заражение коронавирусом.
  6. Мойте поверхности со средствами дезинфекции: отбеливатель, хлор, растворители, уксусная кислота и хлороформ, 75% этанол.
  7. Используйте маску, но только в том случае, если есть подозрение на контакт с коронавирусом или для помощи больному человеку.
  8. Тем, кто находился в КНР, или в других странах, где зарегистрированы вспышки коронавируса, нужно позвонить на горячую линию министерства здравоохранения 0800 505201, чтобы получить информацию о дальнейших действиях.

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