Коронавирус: СНБО представил 8 правил для предотвращения заражения. ВИДЕО
27 февраля, 2020, 22:22
Совет национальной безопасности и обороны представил главные правила, которых следует придерживаться для предотвращения заражения коронавирусом
Об этом сообщает пресс-служба совета.
СНБО опубликовала список из восьми правил, следуя которым можно обезопасить себя от заражения коронавирусом:
- Мойте руки со средствами дезинфекции. Необходимо мыть руки с мылом в течение минимум 20 секунд или со средством дезинфекции, содержащим 60% спирта.
- Избегайте близких контактов. Соблюдайте дистанцию не менее двух метров от человека, который кашляет, чихает, имеет повышенную температуру.
- Не прикасайтесь руками к глазам, носу, рту.
- Кашляйте / чихайте на внутреннюю часть локтя.
- Не употребляйте антибиотики или противовирусные препараты, поскольку пока нет научного подтверждения, что они предотвращают заражение коронавирусом.
- Мойте поверхности со средствами дезинфекции: отбеливатель, хлор, растворители, уксусная кислота и хлороформ, 75% этанол.
- Используйте маску, но только в том случае, если есть подозрение на контакт с коронавирусом или для помощи больному человеку.
- Тем, кто находился в КНР, или в других странах, где зарегистрированы вспышки коронавируса, нужно позвонить на горячую линию министерства здравоохранения 0800 505201, чтобы получить информацию о дальнейших действиях.
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