Коронавирус: на заседании СНБО обсудят закрытие границ, - Зеленский

13 марта, 2020, 11:21

13 марта на заседании СНБО, которое начнется в 12:30, обсудят закрытие границ и прекращение авиасообщения в связи с коронавирусом

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на заседании правительства, передает Епресо.TV.

"Начнем с очень важного вопроса. После заседания правительства состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, где будет обсуждаться и внедрен план мер безопасности со стороны государства. Вопрос коронавируса, вопрос очень актуален. Это самый важный сейчас вопрос", - подчеркнул президент.

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"Вопрос безопасности нашей страны, наших людей. Мы обсудим вопрос закрытия границ и вопросы авиасообщения с рядом стран, дальше обсуждены обеспечение необходимыми средствами больниц и аптек. Речь идет о масках и о экспресс-тестах", - заявил Зеленский.