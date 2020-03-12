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Espreso.tvОбществоКоронавирус, карантин, кризис. Три "К" для команды Зеленского

Коронавирус, карантин, кризис. Три "К" для команды Зеленского


фото: reuters
Коронавирус, карантин и кризис. Параллельная реальность, которой тешили себя миллионы украинцев - где есть 95 квартал "просто надо перестать стрелять" и рыбалка с Путиным ради реинтеграции ОРДЛО - оскалила свои хищные зубы

Оказывалось, что "коронавирусобесие - вовсе не маркетинговый ход". Странным образом пришло понимание - что игры с укреплением гривны ради возвращения внешних долгов могут повторить опыт 2008 года. И главное, что новому правительству олигархического консенсуса по большому счету наплевать на жизнь и здоровье граждан, если речь не идет о сверхприбыли его бенефициаров.

Эпидемии коронавируса у нас пока нет - все нормально даже у члена фракции ОПЗЖ, который ручкался с французским депутатом, находящимся сейчас в реанимации. Причем эпидемии нет массированно не потому, что в украинцев хорошая закалка, настоянная на луке с салом. Просто - мы не транспортный хаб и маломобильная нация, которая при первых попавшихся условий охотно посидит хижине с вишневым садом. В конце карантин объявили не потому, что как в Польше с новоиспеченной заразой слег командующий Вооруженных сил, генерал Ярослав Мики, или как в США - на вирус заболел любимец нации голливудский актер Том Хэнкс и его жена. Причина карантина по-украински гораздо прозаичнее - многочисленные хапуги и реформаторы и группы "мамы против вакцин" настолько развалили медицинскую отрасль, что мы до сих пор не представляем, как действовать, если вдруг у нас повторится итальянский опыт. Где за последние сутки от китайского вируса погибло почти 200 человек. Особенно, если приплюсовать страх украинцев перед общими медицинскими обследованиями, уровнем сердечно-сосудистых заболеваний и эпидемиями кори, туберкулеза и дифтерии - о которых в Европе уже успешно подзабыли.

Карантин и коронавирус могли бы быть не такими страшными, если бы по дороге за гречкой и туалетной бумагой украинцы не боялись из-за цифр на украинских обменниках. Ведь пока правительство Шмигаля  вчера только к вечеру разобралось как правильного публиковать решения по карантину - ведь пресс-службу еще не собрали - с экономикой все сложнее. Потому что, к сожалению, у президента Зеленского и его миротворческих сивох есть время на национальные миротворческие платформы даже во времена карантина. А объяснить, что происходит с гривной и экономикой - нет.

Тем более экономический кризис не за горами, и кроме отметки доллару за 27,5 гривен есть такие чувствительные моменты. Что там с бюджетной дырой в 50 млрд, о которой говорили прежние экономические министры совместно с экс-премьером Алексеем Гончаруком? Какой будет деловая активность и наши экономические связи из-за того, что импорт из Китая приостановлен в лучшем случае на полтора месяца?

И как работать дальше с МВФ - пока Игорь Валерьевич Коломойский как тигр бьется за ПриватБанк, а рынок земли завис на неопределенный срок.

Владимир Зеленский может сколько угодно улыбаться и рассказывать о "какаяразница", но по сути Денис Шмыгаль и его команда уже не несут никакой ответственности за последствия коронавируса, карантина и экономического болота в условиях военного противостояния. За все отвечает Владимир Зеленский . За все украинское домино.

И шутками в стиле "проблемы возникают, как прыщи на лице 18-летнего" уже не обойдешься. Сырьевая экономика на случайных перекладинах лучшая мишень для обвала в условиях мирового хаоса.

Для власти эпидемия - это временная ширма, чтобы свалить все на эпидемию. Все свое непонимание экономики, спесь и желание принести мир через капитуляцию перед Россией. Эту ширму будут использовать для себя как тот же Коломойский, чье желание использовать недобитки Украины ради собственного обогащения. Так и новоявленный мессия мира и дипломатии Андрей Ермак.

Неслучайно вчера в условиях хаоса - когда предприниматели и владельцы бизнесов перечитывали решение Кличко и правительства об особенностях трехнедельного карантина и сравнивали, подпадают под критерии их бары и магазины, нам готовили сюрприз соседи.

Так, на российских сайтах появились новости о достигнутых на очередном заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договоренности о формировании новой площадки переговоров с ОРДЛО.

По сути, это означает начало прямого диалога между Донбассом и Украиной. И чего несколько лет добивались Кремль и его вышколенные декоративные собачки на админдолжностях оккупированного Донбасса.

Слабая страна Украина входит в неизвестное будущее без всякой подготовки и средств самозащиты - как от новых вирусов, так и от коварных планов врага, в глазах которого Зеленский с упорством барана все еще планирует рассмотреть какой-то гуманизм.

Нам нужно готовиться к кризису. В группу тяжелых кризисов с разных сторон. Они уже здесь. Мы снова наедине с ними, как народ. Потому власть не появилась, а имена временных премьеров и министров я уже не запоминаю.

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