В Италии от коронавируса умерла украинка
13 марта, 2020, 22:26
В пятницу, 13 марта, в Италии умерла инфицированная коронавирусом гражданка Украины
Об этом сообщила в Facebook активистка Оксана Федком.
Женщина работала в Италии, в городе Ровато провинции Брешия. Несколькими днями ранее ее госпитализировали с подозрением на обострение сердечно-сосудистой болезни.
Накануне, 12 марта, у женщины подтвердили коронавирус. Состояние 65-летней пациентки было тяжелым.
- Напомним, Италия стала новым эпицентром вспышки коронавируса и лидирует по количеству заражений среди стран ЕС. Согласно последним данным, там зафиксированы 15 113 инфицированных коронавирусом.
- Из-за пандемии коронавируса с 12 марта по всей Украине действует карантин.
- 13 марта зафиксирована первая смерть в Украине от коронавируса.
- В Офисе президента сообщили о рассмотрении возможности введения чрезвычайного положения в Украине.
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