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Espreso.tvОбществоВ Италии от коронавируса умерла украинка

В Италии от коронавируса умерла украинка

В пятницу, 13 марта, в Италии умерла инфицированная коронавирусом гражданка Украины

Об этом сообщила в Facebook активистка Оксана Федком.

Женщина работала в Италии, в городе Ровато провинции Брешия. Несколькими днями ранее ее госпитализировали с подозрением на обострение сердечно-сосудистой болезни.

Накануне, 12 марта, у женщины подтвердили коронавирус. Состояние 65-летней пациентки было тяжелым.

  • Напомним, Италия стала новым эпицентром вспышки коронавируса и лидирует по количеству заражений среди стран ЕС. Согласно последним данным, там зафиксированы 15 113 инфицированных коронавирусом.
  • Из-за пандемии коронавируса с 12 марта по всей Украине действует карантин.
  • 13 марта зафиксирована первая смерть в Украине от коронавируса.
  • В Офисе президента сообщили о рассмотрении возможности введения чрезвычайного положения в Украине.
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