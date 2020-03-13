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Espreso.tvСпортУ главного тренера лондонского "Арсенала" диагностировали коронавирус

У главного тренера лондонского "Арсенала" диагностировали коронавирус


фото: Getty Images
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает официальный twitter лондонского клуба.

Тренировочная база "Арсенала" закрыта на карантин, а персонал и игроки лондонского клуба, которые тесно контактировали с Артетой последнее время - находиться на самоизоляции.

37-летний Микель Артета возглавил лондонский "Арсенал" в декабре прошлого года, под его руководством команда провела 15 матчей, из которых 8 победила.

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