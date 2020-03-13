У главного тренера лондонского "Арсенала" диагностировали коронавирус
13 марта, 2020, 00:41
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус
Об этом сообщает официальный twitter лондонского клуба.
Тренировочная база "Арсенала" закрыта на карантин, а персонал и игроки лондонского клуба, которые тесно контактировали с Артетой последнее время - находиться на самоизоляции.
37-летний Микель Артета возглавил лондонский "Арсенал" в декабре прошлого года, под его руководством команда провела 15 матчей, из которых 8 победила.
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Club statement: COVID-19- Arsenal (@Arsenal) March 12, 2020
- 11 марта "Арсенал" отправил на 14-дневный карантин футболистов, которые контактировали с владельцем "Ноттингем Форест" Эвангелосом Маринакис, у которого обнаружили коронавирус.
- Напомним, 10 марта Маринакис заявил, что заражен коронавируса .
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