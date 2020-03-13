У главного тренера лондонского "Арсенала" диагностировали коронавирус

13 марта, 2020, 00:41

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает официальный twitter лондонского клуба.

Тренировочная база "Арсенала" закрыта на карантин, а персонал и игроки лондонского клуба, которые тесно контактировали с Артетой последнее время - находиться на самоизоляции.

37-летний Микель Артета возглавил лондонский "Арсенал" в декабре прошлого года, под его руководством команда провела 15 матчей, из которых 8 победила.

Читайте также: Без Лиги чемпионов, Евро-2020 и Олимпиады: как коронавирус парализует мировой спорт

Club statement: COVID-19 - Arsenal (@Arsenal) March 12, 2020