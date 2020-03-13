Танцевальный жест: скандальный футболист МЮ удивил способом борьбы с коронавирусом
13 марта, 2020, 19:50
Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Погба посоветовал танцевальный жест, который спасет людей от пандемии коронавируса
Об этом футболист сообщил в twitter.
"Деб во время чихания, где бы во время кашля, дебы, чтобы победить коронавирус", - написал футболист.
Деб - танцевальное движение похожее на "жест чихания". В нем нужно одновременно поднять локоть и опустить голову.
В нынешнем сезоне Погба провел за МЮ всего шесть матчей. Большую часть хавбек пропустил из-за травмы лодыжки. В декабре 26-летний полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив, после того как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.
Paul Pogba (@paulpogba) March 13, 2020
- 4 февраля сообщалось, что многие футболисты английского "Манчестер Юнайтед" считают, что клубу нужно избавиться от французского полузащитника Поля Погба.
- В декабре 2019-го игрок "Манчестер Юнайтед" Погба получил травму на свадьбе своего брата.
- В сентябре звездный Погба приобрел ротвейлера, чтобы защитить себя от агрессивных фанов
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