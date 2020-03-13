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Espreso.tvСпортТанцевальный жест: скандальный футболист МЮ удивил способом борьбы с коронавирусом

Танцевальный жест: скандальный футболист МЮ удивил способом борьбы с коронавирусом


фото: Getty Images
Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Погба посоветовал танцевальный жест, который спасет людей от пандемии коронавируса

Об этом футболист сообщил в twitter.

"Деб во время чихания, где бы во время кашля, дебы, чтобы победить коронавирус", - написал футболист.

Деб - танцевальное движение похожее на "жест чихания". В нем нужно одновременно поднять локоть и опустить голову.

В нынешнем сезоне Погба провел за МЮ всего шесть матчей. Большую часть хавбек пропустил из-за травмы лодыжки. В декабре 26-летний полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив, после того как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.

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