"Если бы меня не уволили, моя отставка была бы сегодня": экс-министр обороны Загороднюк о событиях в Минске

13 марта, 2020, 21:43

Экс-министр обороны Андрей Загороднюк прокомментировал анонсированное создание консультационного совета в Минске

Об этом он написал в своем Telegram.

"Это не "внутренний конфликт". Это - агрессия РФ. Все эти годы Россия пыталась стать посредником, а не единственной причиной войны. Если бы меня не уволили неделю назад, день моей отставки был бы сегодня", - написал эксминистр обороны.