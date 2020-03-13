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Espreso.tvОбщество"Если бы меня не уволили, моя отставка была бы сегодня": экс-министр обороны Загороднюк о событиях в Минске

"Если бы меня не уволили, моя отставка была бы сегодня": экс-министр обороны Загороднюк о событиях в Минске


фото: prm.ua
Экс-министр обороны Андрей Загороднюк прокомментировал анонсированное создание консультационного совета в Минске

Об этом он написал в своем Telegram.

"Это не "внутренний конфликт". Это - агрессия РФ. Все эти годы Россия пыталась стать посредником, а не единственной причиной войны. Если бы меня не уволили неделю назад, день моей отставки был бы сегодня", - написал эксминистр обороны.

  • По данным СМИ, в Минске подписаны соглашения о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия оказалась в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что никаких прямых переговоров с представителями ОРДЛО не будут вести.
  • Часть фракции "Слуга народа" выразила обеспокоенность по поводу возможных договоренностей с Российской Федерацией.
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