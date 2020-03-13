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Espreso.tvОбществоЕрмак: никаких шагов для признания ОРДЛО не существует, о прямых переговорах речи не идет

Ермак: никаких шагов для признания ОРДЛО не существует, о прямых переговорах речи не идет

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что никаких прямых переговоров с представителями ОРДЛО вести не будут

Об этом он сказал на пресс-брифинге, передает Еспресо.TV.

"Хочу подчеркнуть с полной ответственностью, что никаких шагов, которые бы сегодня легитимизировали для представителей так называемых ОРДЛО, их признание - не существует. Никаких прямых переговоров - об этом речи не идет", - сказал Ермак.

Он уточнил, что решение еще не принято.

"Мы говорим о создании платформы, на которой граждане Украины, проживающие сегодня как на контролируемой территории, так и не территории неконтролируемой, могут общаться по поводу вопросов, которые согласованы в пакете Минских договоренностей. Если это решение будет принято, то оно будет принято на следующей встрече ТКГ в Минске", - уточнил глава ОП.

Ермак отметил, что даже Россия не признала ОРДЛО.

"Что такое признание? Признание - это юридический факт, юридическое действие и, как вы знаете, сегодня даже Россия не признала так называемые ОРДЛО. Поэтому ни о каком признании речи не идет. О так называемых ОРДЛО в документах не говорится. Они подписали протокол в качестве наблюдателей на заседании минской контактной группы", - сообщил он.

Ермак попросил не искажать факты и еще подчеркнул, что как и в пакете Минских договоренностей, ни о каких ОРДЛО не идет, так и не идет речь о так называемых ОРДЛО в документе, о котором мы говорим.

"Мы говорим о представителях территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - подытожил глава Офиса.

 

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