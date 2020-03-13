Создание Консультативного совета в Минске: нардепы-"слуги" призвали Зеленского вернуть переговоры в рамки законов Украины

13 марта, 2020, 17:47

Часть фракции "Слуга народа" выразила обеспокоенность по поводу возможных договоренностей с Российской Федерацией

Заявление обнародовали несколько депутатов, в том числе и Никита Потураев в Facebook.

"Мы, народные депутаты Украины - представители политической партии "Слуга народа" не можем не обратить внимание на ряд событий вокруг переговоров с Российской Федерацией. Разделяем обеспокоенность общественности продолжающимися заявлениями различных должностных лиц о возможности возобновления поставок воды в оккупированную Автономную Республику Крым; неприемлемыми заявлениями о том, что на востоке Украины происходит внутренний конфликт и др. Мы не можем также не заметить одобренноео представителями Украины в рамках Трехсторонней контактной группы решение о создании Консультативного совета в рамках политической подгруппы", - говорится в заявлении.

Депутаты встревожены тем фактом, что в создаваемый Консультативный совет войдут на равных правах представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, как стороны консультаций.

"Согласно законодательству Украины на временно оккупированной территории Украины, узурпировав выполнения властных функций, действуют оккупационные органы власти Российской Федерации. Следовательно, украинское законодательство делает невозможным признание в любой форме любых органов власти так называемых ЛНР, ДНР, ОРДЛО и проч." , - пишут депутаты.

Они считают, что все переговоры по обеспечению прав и интересов граждан Украины, а также о прекращении вооруженной агрессии должны вестись исключительно с Российской Федерацией и ее представителями.

"Легитимность представителей так называемых ОРДЛО может быть признана только в том случае, если они назначены законными представителями Украины или законными органами власти нашего государства", - говорится в заявлении.

Они осознают, что создаваемый Консультативный совет является лишь совещательным органом без права принятия решений.

"Вместе с тем, по нашему убеждению, реализация на практике обнародованного украинскими СМИ положения об упомянутом Консультативном совете закладывает основу для того, чтобы поставить под сомнение закрепленную в законодательстве Украины позицию нашего государства о том, что на востоке Украины происходит вооруженная агрессия со стороны Российской Федерации, которая временно оккупировала Автономную Республику Крым, город Севастополь и территории в Донецкой и Луганской областях", - говорится в заявлении.

Нардепы считают, что такой подход может поставить под сомнение продление санкций наших западных партнеров. Кроме того, он никоим образом не решает безопасностную составляющую конфликта на Донбассе.

"В связи с этим мы обращаемся к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости, в условиях противоречивой общественной реакции на последние Минские инициативы, дать поручение представителям Украины в Трехсторонней контактной группе и всем переговорщикам Украины вернуться в рамки законодательства Украины и не допустить реализации обнародованных решений о создании Консультативной группы способом и в формах, которые не находят поддержку народа Украины, противоречат действующему законодательству государства и национальным интересам", - написали депутаты.

Они призвали Зеленского обязать делегацию Украины на переговорах с Российской Федерацией проводить на регулярной основе консультации и информировать Верховную Раду о подходах и состоянии переговоров.