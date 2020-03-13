Карантин в Украине: Зеленский созывает заседание СНБО

13 марта, 2020, 10:10

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) проведет заседание по закрытию границ из-за угрозы коронавируса

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, информирует РБК-Украина .

Пресс-секретарь Зеленского отметила, что детали заседания будут сообщены по завершении.

"Да, сегодня будет заседание СНБО. Детали заседания будут сообщены после завершения", - сказала Мендель.

Она отметила, что тема заседания - это ситуация с безопасностью в стране.