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Espreso.tvОбществоКарантин в Украине: Зеленский созывает заседание СНБО

Карантин в Украине: Зеленский созывает заседание СНБО

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) проведет заседание по закрытию границ из-за угрозы коронавируса

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, информирует РБК-Украина .

Пресс-секретарь Зеленского отметила, что детали заседания будут сообщены по завершении.

"Да, сегодня будет заседание СНБО. Детали заседания будут сообщены после завершения", - сказала Мендель.

Она отметила, что тема заседания - это ситуация с безопасностью в стране.

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