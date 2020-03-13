Карантин в Украине: Зеленский созывает заседание СНБО
13 марта, 2020, 10:10
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) проведет заседание по закрытию границ из-за угрозы коронавируса
Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, информирует РБК-Украина .
Пресс-секретарь Зеленского отметила, что детали заседания будут сообщены по завершении.
"Да, сегодня будет заседание СНБО. Детали заседания будут сообщены после завершения", - сказала Мендель.
Она отметила, что тема заседания - это ситуация с безопасностью в стране.
- Напомним, что пассажир самолета рейса Милан-Киев авиакомпании МАУ Антон Гура заявил, что в Борисполе, где приземлился самолет, людей выпустили без соблюдения необходимых мер безопасности.
- В Минздраве получили список пассажиров, находившихся на борту самолета из Милана, на котором потенциально были больные люди.
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