Коронавирус в Украине: подтверждены два новых случая
12 марта, 2020, 19:04
В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции
Об этом сообщил официальный Telegram МЗ.
Коронавирус обнаружили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, происходит работа с контактами.
Ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное.
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