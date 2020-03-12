Коронавирус в Украине: подтверждены два новых случая

12 марта, 2020, 19:04

В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции

Об этом сообщил официальный Telegram МЗ.

Коронавирус обнаружили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, происходит работа с контактами.

Ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное.