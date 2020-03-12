 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: подтверждены два новых случая

Коронавирус в Украине: подтверждены два новых случая


фото: nos.nl
В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции

Об этом сообщил официальный Telegram МЗ.

Коронавирус обнаружили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, происходит работа с контактами.

Ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2020 четверг

больше новостей

12 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать