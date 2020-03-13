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Espreso.tvОбществоЕрмак о договоренностях в Минске: существует необходимость согласования конституционной реформы и местных выборов с представителями ОРДЛО

Ермак о договоренностях в Минске: существует необходимость согласования конституционной реформы и местных выборов с представителями ОРДЛО


фото: reuters
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил о необходимости согласования вопросов конституционной реформы и местных выборов в Украине с представителями ОРДЛО, что является одним из направлений работы Трехсторонней контактной группы в Минске

Об этом он заявил на брифинге в Офисе президента, передает Эспрессо.TV .

"В течение нескольких лет, пока происходит работа Трехсторонней контактной группы в Минске, в соответствии с пакетом Минских договоренностей мы взяли на себя обязательства согласовать несколько вопросов. Прежде всего - конституционную реформу в части децентрализации и вопросы местных выборов с представителями ОРДЛО в рамках Трехсторонней контактной группы. Существует необходимость согласования этих вопросов ", - сказал Ермак.

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Председатель ОПУ также пояснил функции Консультативного совета, о создании которого шла речь в Минске.

"На последней встрече в Минске участники Трехсторонней контактной группы заявили о необходимости создания Консультативного совета, которыйсоздается в политической подгруппе. Заявлено о создании этого совета как совещательного органа, который может рассматривать вопросы, согласованные в пакете Минских договоренностей, и давать свои предложения, которые могут быть использованы или не использованны в работе политической подгруппы ", - сказал Ермак.

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