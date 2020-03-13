Ермак о договоренностях в Минске: существует необходимость согласования конституционной реформы и местных выборов с представителями ОРДЛО
Об этом он заявил на брифинге в Офисе президента, передает Эспрессо.TV .
"В течение нескольких лет, пока происходит работа Трехсторонней контактной группы в Минске, в соответствии с пакетом Минских договоренностей мы взяли на себя обязательства согласовать несколько вопросов. Прежде всего - конституционную реформу в части децентрализации и вопросы местных выборов с представителями ОРДЛО в рамках Трехсторонней контактной группы. Существует необходимость согласования этих вопросов ", - сказал Ермак.
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Председатель ОПУ также пояснил функции Консультативного совета, о создании которого шла речь в Минске.
"На последней встрече в Минске участники Трехсторонней контактной группы заявили о необходимости создания Консультативного совета, которыйсоздается в политической подгруппе. Заявлено о создании этого совета как совещательного органа, который может рассматривать вопросы, согласованные в пакете Минских договоренностей, и давать свои предложения, которые могут быть использованы или не использованны в работе политической подгруппы ", - сказал Ермак.
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- Напомним, 12 марта в Минске договорились о создании Консультативного совета. Террористы "ДНР" заявили, что этот орган создается для прямого диалога с властями Украины.
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