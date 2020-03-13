Две недели карантина способствуют демографическому прорыву, - Богуцкая

Об этом Богуцкая написала в Facebook.

"Говорят, что вирус умирает на расстоянии 1 метра. Говорят, что карантин минимизирует распространение вируса. Говорят, что две недели карантина способствуют демографическому прорыву", - написала депутат.

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"Скажите, откуда появятся дети, если сперматозоид должен соблюдать дистанцию от яйцеклетки в один погонный метр?" - спросила Богуцкая.