Две недели карантина способствуют демографическому прорыву, - Богуцкая
13 марта, 2020, 15:05
Нардеп от фракции "Слуга народа" Лиза Богуцкая в шутливой форме поделилась своими мыслями о карантинных мероприятиях в Украине
Об этом Богуцкая написала в Facebook.
"Говорят, что вирус умирает на расстоянии 1 метра. Говорят, что карантин минимизирует распространение вируса. Говорят, что две недели карантина способствуют демографическому прорыву", - написала депутат.
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"Скажите, откуда появятся дети, если сперматозоид должен соблюдать дистанцию от яйцеклетки в один погонный метр?" - спросила Богуцкая.
- Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов "посоветовал" лечиться от коронавируса луком, салом и чесноком
- В конце февраля Богуцкая отличилась , назвав коронавирус одной из крупнейших афер в мире.
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