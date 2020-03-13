"Баня, алкоголь и секс", - нардеп "слуга" Богуцкая рассказала, как бороться с коронавирусом

13 марта, 2020, 13:15

Нардеп от фракции "Слуга народа" Лиза Богуцкая сделала вывод, что если высокие температуры уничтожают коронавирус, людям необходимы алкоголь, баня и секс. Но не все сразу

Об этом Богуцкая написала в Facebook.

"Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярные баня, алкоголь и секс", - поделилась нардеп.

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"Три сразу процедуры не рекомендуются, так как можно умереть от сердечной недостаточности", - добавила Богуцкая.

"Главное в банях более 200 не собираться", - прокомментировал читатель.