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Espreso.tvОбщество"Баня, алкоголь и секс", - нардеп "слуга" Богуцкая рассказала, как бороться с коронавирусом

"Баня, алкоголь и секс", - нардеп "слуга" Богуцкая рассказала, как бороться с коронавирусом


фото: reuters
Нардеп от фракции "Слуга народа" Лиза Богуцкая сделала вывод, что если высокие температуры уничтожают коронавирус, людям необходимы алкоголь, баня и секс. Но не все сразу

Об этом Богуцкая написала в Facebook.

"Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярные баня, алкоголь и секс", - поделилась нардеп.

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"Три сразу процедуры не рекомендуются, так как можно умереть от сердечной недостаточности", - добавила Богуцкая.

"Главное в банях более 200 не собираться", - прокомментировал читатель.

  • Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов "посоветовал" лечиться от коронавируса луком, салом и чесноком
  • В конце февраля Богуцкая отличилась, назвав коронавирус одной из крупнейших афер в мире

 

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