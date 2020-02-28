"Лук, сало и чеснок", - секретарь СНБО Данилов пошутил о лечении коронавируса

28 февраля, 2020, 13:04

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал лук, сало и чеснок лучшим лекарством от коронавируса. В то же время алкоголь как лекарство секретарь СНБО не советует употреблять

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны "разрядил" ситуацию в эфире одного из телеканалов, передает Еспресо.TV .

В эфире Данилов рассказывал, что в Украине разрабатывается система государственного контроля за происхождением всех лекарств.

"Именно этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление очень-очень неистовое, потому что люди на этом зарабатывают большие деньги. У нас сегодня в стране уже разрабатывается система тотального контроля за лекарственными средствами", - заявил Данилов.

"Уже позднее время, мы постоянно на такие страшные темы говорим", - пояснил свою шутку Алексей Данилов.

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Его тезис начали комментировать, мол сейчас в Украине появится много "лекарств" от коронавируса.

На что Данилов заметил: "Я вам могу сказать: лучшее лекарство от коронавируса - лук, сало и чеснок!"

После этого секретаря СНБО спросили, а сколько же надо выпить водки против коронавируса.

Однако Данилов напомнил, что ничего не говорил о водке.

Видео с 51 минуты: