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Espreso.tvОбщество"Слуга народа" Богуцкая о коронавирусе: "Коронаробесие" это одна из крупнейших афер мира

"Слуга народа" Богуцкая о коронавирусе: "Коронаробесие" это одна из крупнейших афер мира

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая заявила, что считает ситуацию с коронавирусом "одной из крупнейших афер мира"

Об этом Богуцкая написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Я убеждена, что "коронаробесие" это одна из крупнейших афер мира", - написала Богуцкая.

В этой же заметке она написала, что "языковая тема в народе никого не волнует и нужна она только для "очередной революции". Также Богуцкая говорит, что Порошенко, Аваков, Тимошенко и Медведчук "должны сидеть в тюрьме".

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  • Ранее Богуцкая уже попадала в скандальные ситуации. Она назвала "дедушкой" ученого-социолога, профессора Института социологии НАНУ Евгений Головаху, а его комментарий относительно проведенного правительством подсчета населения без опроса украинцев назвала "трэшем".
  • Впоследствии депутат Богуцкая извинилась за то, что назвала "дедушкой" ученого-социолога, но перепутала его фамилию с Головко .
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