 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЖурналисты обратились к Зеленскому: "Почему скрывают обстрелы в ООС и не дают допуски на передовую?"

Журналисты обратились к Зеленскому: "Почему скрывают обстрелы в ООС и не дают допуски на передовую?"


фото: president.gov.ua
Военкоры украинских национальных телеканалов обратились к президенту. Требуют ответов на вопросы, почему в последнее время осложнилась работа медиа на передовой

Соответствующие обращения журналисты разместили в Facebook, передает фонд "Вернись живым».

"Имеем право быть услышанными". Журналисты национальных телеканалов, освещающих российско-украинскую войну, обратились в Офис Президента Украины с просьбой объяснить, почему в последнее время осложнилась работа медиа на передовой.

Сегодня, 12 марта, корреспонденты опубликовали на своих страницах в Facebook соответствующее обращение. К флешмобу под хэштегом # розплющить_очи_на_вийну и # правда_вийны , в частности, присоединились:
Владимир Михайлов, Анастасия Федченко, Евгений Назаренко, Егор Логинов, Алексей Кашпоровський, Евгения Китаива, Татьяна Наконечная, Ирина Баглай, Наталья Нагорная, Евгений Агарков и Татьяна Уралова.

Журналисты в один голос подчеркивают, что рассчитывают на встречу и на конструктивный диалог.

"Мы осознаем, какую информацию не стоит обнародовать, чтобы не повредить подразделениям ВСУ, которые защищают Украину от оккупантов. Вместе с тем, мы понимаем, насколько важно информировать общество о ходе российско-украинской войны и жизни гражданских на линии огня, особенно, в условиях агрессивной вражеской пропаганды. в последнее время мы сталкиваемся с трудностями и препятствиями в работе на фронте - нам закрывают доступ на передовые позиции бригад без объяснения причин и сроков таких ограничений. Или же эти причины имеют достаточно формальный смысл . Мы лишены возможности выполнять свой долг - оперативно и полноценно доносить информацию ", - утверждает журналистка Татьяна Наконечная.

"Я не знаю, на каких звеньях сломалась система, я не знаю, чем меня обвиняют, что я прорываюсь несанкционированно на передовую, хотя есть аккредитации, разрешения пресс-офицеров, командиров, а тебя за шкирку вытаскивают из окопа прямо тогда, когда армеец показывает котлован, образовавшийся от прихода снаряда ", - пишет Владимир Михайлов.

"Что делают в Украине? Журналистов не пускают! Не пускают," потому опасно ", был еще прекрасный случай, когда не пускали в Карловку. Карловку, которую, напомню, освободили летом 2014.
Такие ситуации были всегда, но в последнее время они приобрели угрожающие масштабы, я бы сказала, стали пандемией ", - заявила Анастасия Федченко.

"10 погибших и около 40 раненых за первые 10 дней весны. Мощные обстрелы по всему, разве что не с градов. Я военный журналист и должен быть там. Но вынужден рассказывать об этом зрителям в 100 км от места происшествия! Никаких комментариев, запрет снимать на месте обстрелов, запрет снимать у военного госпиталя. Даже вертолет с ранеными снимать запрещают! " - отмечает Егор Логинов.

  • Напомним, 11 марта народный депутат от фракции "Батькивщина" Михаил Цимбалюк заявил, что ограничения журналистам доступа в зону ООС - это попытка скрыть состояние дел на Донбассе
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2020 четверг

больше новостей

12 марта, 2020 четверг

11 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать