Журналисты обратились к Зеленскому: "Почему скрывают обстрелы в ООС и не дают допуски на передовую?"

12 марта, 2020, 13:45

Военкоры украинских национальных телеканалов обратились к президенту. Требуют ответов на вопросы, почему в последнее время осложнилась работа медиа на передовой

Соответствующие обращения журналисты разместили в Facebook, передает фонд "Вернись живым».

"Имеем право быть услышанными". Журналисты национальных телеканалов, освещающих российско-украинскую войну, обратились в Офис Президента Украины с просьбой объяснить, почему в последнее время осложнилась работа медиа на передовой.

Сегодня, 12 марта, корреспонденты опубликовали на своих страницах в Facebook соответствующее обращение. К флешмобу под хэштегом # розплющить_очи_на_вийну и # правда_вийны , в частности, присоединились:

Владимир Михайлов, Анастасия Федченко, Евгений Назаренко, Егор Логинов, Алексей Кашпоровський, Евгения Китаива, Татьяна Наконечная, Ирина Баглай, Наталья Нагорная, Евгений Агарков и Татьяна Уралова.

Журналисты в один голос подчеркивают, что рассчитывают на встречу и на конструктивный диалог.

"Мы осознаем, какую информацию не стоит обнародовать, чтобы не повредить подразделениям ВСУ, которые защищают Украину от оккупантов. Вместе с тем, мы понимаем, насколько важно информировать общество о ходе российско-украинской войны и жизни гражданских на линии огня, особенно, в условиях агрессивной вражеской пропаганды. в последнее время мы сталкиваемся с трудностями и препятствиями в работе на фронте - нам закрывают доступ на передовые позиции бригад без объяснения причин и сроков таких ограничений. Или же эти причины имеют достаточно формальный смысл . Мы лишены возможности выполнять свой долг - оперативно и полноценно доносить информацию ", - утверждает журналистка Татьяна Наконечная.

"Я не знаю, на каких звеньях сломалась система, я не знаю, чем меня обвиняют, что я прорываюсь несанкционированно на передовую, хотя есть аккредитации, разрешения пресс-офицеров, командиров, а тебя за шкирку вытаскивают из окопа прямо тогда, когда армеец показывает котлован, образовавшийся от прихода снаряда ", - пишет Владимир Михайлов.

"Что делают в Украине? Журналистов не пускают! Не пускают," потому опасно ", был еще прекрасный случай, когда не пускали в Карловку. Карловку, которую, напомню, освободили летом 2014.

Такие ситуации были всегда, но в последнее время они приобрели угрожающие масштабы, я бы сказала, стали пандемией ", - заявила Анастасия Федченко.

"10 погибших и около 40 раненых за первые 10 дней весны. Мощные обстрелы по всему, разве что не с градов. Я военный журналист и должен быть там. Но вынужден рассказывать об этом зрителям в 100 км от места происшествия! Никаких комментариев, запрет снимать на месте обстрелов, запрет снимать у военного госпиталя. Даже вертолет с ранеными снимать запрещают! " - отмечает Егор Логинов.