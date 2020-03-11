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Espreso.tvОбществоНардеп Цимбалюк: ограничение журналистам доступа в зону ООС - попытка скрыть состояние дел на Донбассе

Нардеп Цимбалюк: ограничение журналистам доступа в зону ООС - попытка скрыть состояние дел на Донбассе


фото: batkivshchyna.lviv
Народный депутат от фракции "Батькивщина" Михаил Цимбалюк заявил, что из-за запрета журналистам освещать боевые действия украинская власть проигрывает информационную войну с Россией

Об этом заявил народный депутат от "Батькивщины" Михаил Цимбалюк написал в Facebook.

По его словам, необходимо дать возможность журналистам беспрепятственно спрашивать гражданских людей, проживающих в зоне ООС, что же дало разведение войск на Донбассе и перестали ли в конце концов стрелять.

"Известно, что руководство Вооруженных Сил Украины приняло решение об ограничении общения военных в социальных сетях. Это результат того, что современное руководство ВСУ - и я не думаю, что об этом не знает главнокомандующий - хочет скрыть реальную информацию о том, что сейчас военным на передовой очень нелегко, особенно, когда они не могут ответить огнем на постоянные обстрелы врага ", - отметил Михаил Цымбалюк.

Политик убежден, что только адекватное освещение информации, открытость командования Вооруженных Сил Украины и признание реального положения дел поможет нашей стране на предстоящей встрече "Нормандской четверки" подчеркнуть, что Россия ни при каких условиях не готова идти на мир.

  • Напомним, летом 2019 г. Институт массовой информации призвал военных и правоохранителей решить проблему "ручной аккредитации" в зоне ООС
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