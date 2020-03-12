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Espreso.tvОбществоВ Польше - первая смерть от коронавируса

В Польше - первая смерть от коронавируса


фото: reuters
В Польше зафиксирован первый летальный случай от коронавируса COVID-19

Об этом сообщает Польское радио .

Как сообщается, от коронавируса умерла 57-летняя жительница города Познань.

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Напомним, ранее сообщалось, что у командующего Вооруженными силами Польши генерала Ярослава Мики подтвердили заражение коронавируса COVID-19. У военного обнаружили коронавирус после его поездки в Германию.

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