В Польше - первая смерть от коронавируса
12 марта, 2020, 13:50
В Польше зафиксирован первый летальный случай от коронавируса COVID-19
Об этом сообщает Польское радио .
Как сообщается, от коронавируса умерла 57-летняя жительница города Познань.
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Напомним, ранее сообщалось, что у командующего Вооруженными силами Польши генерала Ярослава Мики подтвердили заражение коронавируса COVID-19. У военного обнаружили коронавирус после его поездки в Германию.
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