Коронавирус: Словакия закрыла все международные аэропорты, вводятся чрезвычайные меры

12 марта, 2020, 17:03

Словакия объявила о чрезвычайных мерах на 14 дней для борьбы с распространением коронавируса

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини принял решение о закрытии пограничных пунктов для иностранцев и всех трех международных аэропортов (в Братиславе, Кошице и Попраде), сообщает Zilinak.

Останавливается движение поездов и автобусов международного сообщения через Словакию. Эксплуатация внутренних железнодорожных рейсов происходить за режимом праздничных дней.

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Все, кто вернется из-за границы, должны будут перейти на домашний карантин на 14 дней.

Правительство решило закрыть школы, бары, горнолыжные центры и аквапарки. Торговые центры будут закрыты в течение ближайших выходных, открыты только продуктовые магазины и аптеки.

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В клиентских центрах, районных органах власти и офисах социальных служб вводится ограниченный график работы. Они будут открыты только 3 часа и количество клиентов также будет ограничено.

С 13 марта вводится пограничный контроль на всех пунктах пропуска. Людям будет разрешен въезд в Словакию только при условии наличия вида на постоянное или временное проживание.

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В Словакии на сегодняшний день зарегистрировано 16 подтвержденных случаев заражения.