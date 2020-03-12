 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус: Словакия закрыла все международные аэропорты, вводятся чрезвычайные меры

Коронавирус: Словакия закрыла все международные аэропорты, вводятся чрезвычайные меры

Словакия объявила о чрезвычайных мерах на 14 дней для борьбы с распространением коронавируса

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини принял решение о закрытии пограничных пунктов для иностранцев и всех трех международных аэропортов (в Братиславе, Кошице и Попраде), сообщает Zilinak.

Останавливается движение поездов и автобусов международного сообщения через Словакию. Эксплуатация внутренних железнодорожных рейсов происходить за режимом праздничных дней.

Читайте также: Коронавирус: Чехия объявила чрезвычайную ситуацию и ввела пограничный контроль

Все, кто вернется из-за границы, должны будут перейти на домашний карантин на 14 дней.

Правительство решило закрыть школы, бары, горнолыжные центры и аквапарки. Торговые центры будут закрыты в течение ближайших выходных, открыты только продуктовые магазины и аптеки.

Читайте также: "Время оставаться дома": Польша объявляет состояние эпидемической угрозы

В клиентских центрах, районных органах власти и офисах социальных служб вводится ограниченный график работы. Они будут открыты только 3 часа и количество клиентов также будет ограничено.

С 13 марта вводится пограничный контроль на всех пунктах пропуска. Людям будет разрешен въезд в Словакию только при условии наличия вида на постоянное или временное проживание.

Читайте также: Коронавирус: США останавливают транспортное сообщение с Европой

В Словакии на сегодняшний день зарегистрировано 16 подтвержденных случаев заражения.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2020 четверг

больше новостей

12 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать