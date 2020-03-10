УЕФА не собирается переносить Евро-2020 из-за коронавируса
Об этом сообщает Sport24 .
В Союзе европейских футбольных ассоциаций заявили, что пока нет необходимости изменять сроки проведения Евро-2020.
"Евро-2020 стартует 12 июня в Риме. УЕФА находится на связи с представителями международной и местной власти относительно ситуации с коронавируса. Сейчас нет необходимости менять что-то в имеющемся раскладе турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем", - заявили в пресс-службе УЕФА.
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10 марта появилась информация о том, что футбольные ассоциации нескольких стран обратились в УЕФА с просьбой перенести Евро-2020 на лето 2021 года в связи со вспышкой коронавируса.
Первый матч чемпионата Европы должен пройти в Риме 12 июня.
- Напомним, 10 марта стало известно, что УЕФА рассматривает возможность приостановки розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за вспышки коронавируса в нескольких европейских странах.
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