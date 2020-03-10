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Espreso.tvСпортУЕФА не собирается переносить Евро-2020 из-за коронавируса

УЕФА не собирается переносить Евро-2020 из-за коронавируса


фото: Getty Images
В УЕФА заявили, что пока не планируют вносить изменения в расписание чемпионата Европы по футболу из-за вспышки коронавируса

Об этом сообщает Sport24 .

В Союзе европейских футбольных ассоциаций заявили, что пока нет необходимости изменять сроки проведения Евро-2020.

"Евро-2020 стартует 12 июня в Риме. УЕФА находится на связи с представителями международной и местной власти относительно ситуации с коронавируса. Сейчас нет необходимости менять что-то в имеющемся раскладе турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем", - заявили в пресс-службе УЕФА.

Читайте также: Евро-2020 могут отменить из-за коронавируса

10 марта появилась информация о том, что футбольные ассоциации нескольких стран обратились в УЕФА с просьбой перенести Евро-2020 на лето 2021 года в связи со вспышкой коронавируса.

Первый матч чемпионата Европы должен пройти в Риме 12 июня.

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