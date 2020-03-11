Правительство тормозит с коммуникацией, - нардеп от "Голоса" о карантине в Украине
Об этом она рассказала в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко", передает Еспресо.TV.
"Одной из рекомендаций для того, чтобы вирус быстро не распространялся, являются ограничения таких больших собраний, публичных мероприятий. Также рекомендация людям - не посещать такие мероприятия и воздерживаться от них. То, что сегодня правительство ввело карантин по всей Украине, может быть оправданным для Украины для того, чтобы все же не дать по Украине распространиться коронавирусу такими темпами, как это происходит это сейчас в других странах мира. Но я также наблюдаю за тем, как сегодня разворачиваются события, и вижу, что опять правительство Украины тормозит по коммуникациям по этому поводу. К сожалению, непонятно как этот карантин будет внедряться. У меня уже куча вопросов от людей: какие учреждения будут закрываться? Как частным заведениям, кинотеатрам и другим учреждениям себя вести? Обязательно ли это или это рекомендовано?"- сказала Стефанишина.
Она добавила, что правительство не доносит информацию подробно, и обо всем украинцы узнают от народных депутатов. По ее словам, правительство не подготовилось надлежащим образом к такому важному решению.
- Напомним, ранее стало известно, что с 12 марта в городе Киеве вводят карантин из-за коронавируса. Отметим, что в столице не зафиксировано ни одного случая заболевания.
- Внедрение в Киеве карантина возмутило соцсети: одни подозревают Виталия Кличко в подыгрывании правительству, чтобы легально запретить митинги, другие считают, что правительство скрывает правду о коронавирусе. Кто-то паникует, кто шутит, но большинство спрашивают: закроют ли на карантин Раду?
- На закрытом заседании правительства решили ввести карантин в Украине до 3 апреля .
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