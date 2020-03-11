Правительство тормозит с коммуникацией, - нардеп от "Голоса" о карантине в Украине

11 марта, 2020, 15:44

Об этом она рассказала в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко", передает Еспресо.TV.

"Одной из рекомендаций для того, чтобы вирус быстро не распространялся, являются ограничения таких больших собраний, публичных мероприятий. Также рекомендация людям - не посещать такие мероприятия и воздерживаться от них. То, что сегодня правительство ввело карантин по всей Украине, может быть оправданным для Украины для того, чтобы все же не дать по Украине распространиться коронавирусу такими темпами, как это происходит это сейчас в других странах мира. Но я также наблюдаю за тем, как сегодня разворачиваются события, и вижу, что опять правительство Украины тормозит по коммуникациям по этому поводу. К сожалению, непонятно как этот карантин будет внедряться. У меня уже куча вопросов от людей: какие учреждения будут закрываться? Как частным заведениям, кинотеатрам и другим учреждениям себя вести? Обязательно ли это или это рекомендовано?"- сказала Стефанишина.

Она добавила, что правительство не доносит информацию подробно, и обо всем украинцы узнают от народных депутатов. По ее словам, правительство не подготовилось надлежащим образом к такому важному решению.