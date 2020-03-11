Правительство рекомендовало авиакомпаниям отменить все рейсы в Италию, - Шмыгаль

11 марта, 2020, 16:59

Кабинет министров Украины рекомендовал авиакомпаниям отменить авиасообщение между Украиной и Италией. Некоторые перевозчики уже приступили к реализации решения правительства

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на итоговом брифинге, передаетЕспресо.TV.

"Было решение, и авиакомпании уже приступили к его реализации - это, фактически, отмена авиасообщения с Италией, пока. В дальнейшем будем наблюдать в тех странах, где будет распространяться этот вирус, - мы также будем принимать соответствующие решения, рекомендовать авиакомпаниям прекращать авиасообщение", - заявил Шмыгаль.

По его словам, внешние периметры и аэропорты сегодня "под особым пропускным режимом работы".