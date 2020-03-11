Правительство рекомендовало авиакомпаниям отменить все рейсы в Италию, - Шмыгаль
11 марта, 2020, 16:59
Кабинет министров Украины рекомендовал авиакомпаниям отменить авиасообщение между Украиной и Италией. Некоторые перевозчики уже приступили к реализации решения правительства
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на итоговом брифинге, передаетЕспресо.TV.
"Было решение, и авиакомпании уже приступили к его реализации - это, фактически, отмена авиасообщения с Италией, пока. В дальнейшем будем наблюдать в тех странах, где будет распространяться этот вирус, - мы также будем принимать соответствующие решения, рекомендовать авиакомпаниям прекращать авиасообщение", - заявил Шмыгаль.
По его словам, внешние периметры и аэропорты сегодня "под особым пропускным режимом работы".
- Напомним, 3 марта лоукостер SkyUp сообщил о приостановке выполнения рейсов в итальянский город Турин из-за вспышки коронавируса на севере страны
- 10 марта компания Ryanair полностью закрыла авиасообщение с Италией
- МАУ отменили некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию и Данию.
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