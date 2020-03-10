МАУ информирует об отмене рейсов в 16 стран

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"В связи с рекомендациями правительств многих стран по предотвращению массовых мероприятий, ограничения интенсивности передвижения между странами и связанным с этим снижением спроса на авиаперелеты, МАУ отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию, а также вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины ", - говорится в сообщении.

О дальнейших решениях авиакомпании в контексте введения карантина в Италии будет дополнительно сообщено несколько позже.

Пассажиры, которые оставили свои контактные данные при бронировании, будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее. МАУ рекомендует проверять статус рейсов за несколько дней до вылета на сайте или позвонить в контактный центр авиакомпании.