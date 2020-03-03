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Espreso.tvОбществоКоронавирус: SkyUP прекращает полеты в Турин

Коронавирус: SkyUP прекращает полеты в Турин


фото: reuters
Украинский лоукостер SkyUp приостанавливает выполнение рейсов в итальянский город Турин из-за вспышки коронавируса на севере страны

Об этом сообщает на пресс служба SkyUp .

Рейсы в Турин будут прекращены с четверга, 5 марта.

"У нас большие планы на Италию. В этом году полетная программа предусматривает более десяти направлений из Киева и регионов. Но мы не можем игнорировать текущую ситуацию и обеспокоенность людей, поэтому сокращаем авиасообщение со страной до нормализации ситуации", - заявил генеральный директор SkyUp Евгений Хайнацький .

Пассажирам, чьи рейсы отменены, авиакомпания пообещала вернуть деньги или переоформить билеты на другие маршруты.

"Для замены недоступны Испания, Португалия, Италия. Все остальные варианты обсуждаются индивидуально", - отметили в пресс-службе компании.

 

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