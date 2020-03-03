Коронавирус: SkyUP прекращает полеты в Турин
3 марта, 2020, 14:57
Украинский лоукостер SkyUp приостанавливает выполнение рейсов в итальянский город Турин из-за вспышки коронавируса на севере страны
Об этом сообщает на пресс служба SkyUp .
Рейсы в Турин будут прекращены с четверга, 5 марта.
"У нас большие планы на Италию. В этом году полетная программа предусматривает более десяти направлений из Киева и регионов. Но мы не можем игнорировать текущую ситуацию и обеспокоенность людей, поэтому сокращаем авиасообщение со страной до нормализации ситуации", - заявил генеральный директор SkyUp Евгений Хайнацький .
Пассажирам, чьи рейсы отменены, авиакомпания пообещала вернуть деньги или переоформить билеты на другие маршруты.
"Для замены недоступны Испания, Португалия, Италия. Все остальные варианты обсуждаются индивидуально", - отметили в пресс-службе компании.
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