Обмен пленными: на переговорах в Минске договорились согласовать списки, - Козак

11 марта, 2020, 22:53

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась в течение недели определить список лиц, подлежащих к освобождению

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

При этом он добавил, что надеется, что контактная группа до конца марта примет решение об обмене удерживаемыми лицами.

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"Договорились в течение недели максимально сконцентрироваться на том, чтобы определить всех лиц, подлежащих взаимному освобождению", - сказал он.