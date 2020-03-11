Обмен пленными: на переговорах в Минске договорились согласовать списки, - Козак
11 марта, 2020, 22:53
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась в течение недели определить список лиц, подлежащих к освобождению
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
При этом он добавил, что надеется, что контактная группа до конца марта примет решение об обмене удерживаемыми лицами.
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"Договорились в течение недели максимально сконцентрироваться на том, чтобы определить всех лиц, подлежащих взаимному освобождению", - сказал он.
- Посольство Украины в Беларуси подтвердило информацию о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак проводят встречу в Минске.
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