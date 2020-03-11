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Espreso.tvОбществоЕрмак проводит переговоры с Козаком в Минске

Ермак проводит переговоры с Козаком в Минске

Посольство Украины в Беларуси подтвердило информацию о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак проводят встречу в Минске

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на украинское диппредставительство.

Отмечается, что Ермак и Козак примут участие в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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В частности, они намерены обсудить обмен пленными.

Ранее о встрече Ермака и Козака в Минске сообщили российские СМИ.

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