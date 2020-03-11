Ермак проводит переговоры с Козаком в Минске
11 марта, 2020, 16:08
Посольство Украины в Беларуси подтвердило информацию о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак проводят встречу в Минске
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на украинское диппредставительство.
Отмечается, что Ермак и Козак примут участие в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Читайте также: Ермак является фактически человеком, который служит ФСБ, - Арьев
В частности, они намерены обсудить обмен пленными.
Ранее о встрече Ермака и Козака в Минске сообщили российские СМИ.
Читайте также
-
10 марта, 2020 Нефтяная война: Расчет или просчет Кремля
-
-
-
-