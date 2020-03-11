Открытие двух КПВВ и создание нового органа: в ОПУ рассказали о результатах встречи в Минске

11 марта, 2020, 23:07

В Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак

Об этом сообщил Офис президента.

Стороны решили представить в ТКГ окончательно согласованные списки лиц, подлежащих процедуре обмена.

Также во время встречи обсуждались вопросы разведения сил и средств, одновременного открытия КПВВ в Золотом и Счастье и введения Консультативного совета.

Подписать Решение Трехсторонней контактной группы по внедрению Консультативного совета в составе политической подгруппы ТКГ после консультаций с представителями ОБСЕ, Французской Республики и Федеративной Республики Германия по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандском формате.