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Espreso.tvОбществоОткрытие двух КПВВ и создание нового органа: в ОПУ рассказали о результатах встречи в Минске

Открытие двух КПВВ и создание нового органа: в ОПУ рассказали о результатах встречи в Минске

В Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак

Об этом сообщил Офис президента.

Стороны решили представить в ТКГ окончательно согласованные списки лиц, подлежащих процедуре обмена.

Также во время встречи обсуждались вопросы разведения сил и средств, одновременного открытия КПВВ в Золотом и Счастье и введения Консультативного совета.

Подписать Решение Трехсторонней контактной группы по внедрению Консультативного совета в составе политической подгруппы ТКГ после консультаций с представителями ОБСЕ, Французской Республики и Федеративной Республики Германия по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандском формате.

  • Посольство Украины в Беларуси подтвердило информацию о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак проводят встречу в Минске.

 

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