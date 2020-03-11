Готовится к выборам: Кличко хочет восстановить партию "УДАР"

11 марта, 2020, 11:31

Мэр Киева Виталий Кличко активно готовится к местным выборам осенью. Рассказал о перезапуске партии, но не назвал ее будущих членов

Об этом действующий мэр Киева Виталий Кличко рассказал в интервью изданию the Babel .

"Работа уже началась, и в ближайшее время объявим съезд. Партия будет иметь то же название - УДАР", - отметил Кличко.

В то же время он отказался сказать, кто войдет в обновленный УДАР.

"А это, знаете, такая интрига. Много новых людей, много опытных людей. Это будет перезагрузка партии, мы однозначно будем формировать еще более мощную команду, которая покажет результат", - подчеркнул Кличко.

На вопрос могла бы его партия стать союзником для власти в регионах, где у нее нет собственных ячеек, Кличко ответил: "То есть красное с зеленым - такого цвета у нас флаг будет? Хорошая идея, я подумаю над этим предложением".