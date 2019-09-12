"Слуга народа" будет инициировать досрочные выборы в Киеве
12 сентября, 2019, 13:09
В партии "Слуга народа" будут инициировать полный перезапуск власти в столице - выборы как мэра, так и Киевского городского совета
Об этом сообщил народный депутат от фракции Александр Ткаченко, сообщает УНИАН.
Они могут состояться уже после принятия нового закона "О столице".
"Сегодня Киевсовет раз не собрался на свое заседание, что свидетельствует о фактической импотенции киевской власти - с одной стороны, и недееспособность мэра в управлении городом. Поэтому мы выступим с инициативой досрочных выборов как мэра, так и Киевсовета, и полной перезагрузки власти в городе, как того давно хотят киевляне", - заявил нардеп.
Выборы планируются по новому закону "О столице", над проектом которого уже работают. В ближайшее время его рассмотрит Верховная Рада.
- Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко предлагает досрочно прекратить полномочия Киевсовета.
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