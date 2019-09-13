"Не дождетесь. Я выборы выиграю", - Кличко
13 сентября, 2019, 07:36
Виталий Кличко уверен в победе на выборах мэра Киева
Об этом Кличко заявил в комментарии LB.ua.
"Не дождетесь. Я выборы выиграю", - заявил он в кулуарах ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), отвечая на вопрос о возможном поражении на выборах.
На вопрос о конкурентах Кличко ответил: "Главный конкурент - те вызовы, которые есть в городе Киеве, и этих вызовов очень много".
- Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко предлагает досрочно прекратить полномочия Киевсовета.
- В партии «Слуга народа» 12 сентября заявили, что будут инициировать полный перезапуск власти в столице - выборы как мэра, так и Киевского городского совета.
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