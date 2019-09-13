"Не дождетесь. Я выборы выиграю", - Кличко

13 сентября, 2019, 07:36

Виталий Кличко уверен в победе на выборах мэра Киева

Об этом Кличко заявил в комментарии LB.ua.

"Не дождетесь. Я выборы выиграю", - заявил он в кулуарах ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), отвечая на вопрос о возможном поражении на выборах.

На вопрос о конкурентах Кличко ответил: "Главный конкурент - те вызовы, которые есть в городе Киеве, и этих вызовов очень много".