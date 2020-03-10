Саудовская Аравия не видит смысла в новой встрече ОПЕК и РФ
Об этом сообщает Reuters.
"Я не вижу смысла в проведении встреч в мае-июне, которые только продемонстрировали бы нашу неспособность проявить внимание к тому, что мы должны были сделать в подобнойм кризисе, и принять необходимые меры", - сказал принц Абдулазиз бин Салман.
В понедельник, 9 марта, сразу после открытия торгов цены на нефть упали более чем на 30% из-за разрыва соглашения ОПЕК с Россией и начала полномасштабной ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. Это наибольшее падение с 1991 года.
Несмотря на это, российская нефтяная компания "Роснефть" планирует в апреле существенно увеличить добычу нефти.
О намерении резко увеличить в апреле добычу нефти заявила и саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco.
Удешевление нефти повлекло за собой обвалы фондовых рынков в США и во всем мире.
Читайте также
-
-
-
-
6 марта, 2020 Виталий Портников: Коалиция предательства
-
10 марта, 2020 Нефтяная война: Расчет или просчет Кремля
Читайте также
-
-
-
6 марта, 2020 Виталий Портников: Коалиция предательства