Саудовская Аравия не видит смысла в новой встрече ОПЕК и РФ

10 марта, 2020, 16:58

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что не видит необходимости в проведении встречи ОПЕК+ в мае-июне

Об этом сообщает Reuters.

"Я не вижу смысла в проведении встреч в мае-июне, которые только продемонстрировали бы нашу неспособность проявить внимание к тому, что мы должны были сделать в подобнойм кризисе, и принять необходимые меры", - сказал принц Абдулазиз бин Салман.

В понедельник, 9 марта, сразу после открытия торгов цены на нефть упали более чем на 30% из-за разрыва соглашения ОПЕК с Россией и начала полномасштабной ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. Это наибольшее падение с 1991 года.

Несмотря на это, российская нефтяная компания "Роснефть" планирует в апреле существенно увеличить добычу нефти.

О намерении резко увеличить в апреле добычу нефти заявила и саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco.

Удешевление нефти повлекло за собой обвалы фондовых рынков в США и во всем мире.